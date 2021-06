Paddy McGuinness mocks Dominic Cummings’ Barnard Castle visit by parodying Peter Kay’s classic “Amarillo.”

Paddy McGuinness, a TV host and comedian, criticized political strategist Dominic Cummings in a pastiche of a Peter Kay hit.

Tony Christie’s (Is This the Way to) Amarillo was covered by Kay in 2005, and now McGuinness has made a (Is This the Way to) Barnard Castle to mock Cummings for breaking lockdown regulations to visit the beauty site.

“Is this the way Barnard Castle?” he sings. My vision, as you can see, is a bit of a pain.

“Does Barnard Castle go this way?” Mary, my sweetheart, is waiting for me there.

“Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la .” B******t, b******t, b******t, b******t, b******t, b******

“Sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la